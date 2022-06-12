Andre Pirlo maçı izledi - Haberler

Andre Pirlo maçı izledi Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'ni VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andre Pirlo da izledi. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi Finali'ni VavaCars Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü Andre Pirlo da izledi. Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün anlaşma sağladığı teknik adam Pirlo, Kadın Futbol Süper Ligi Finali'nde Wulfz Fatih Karagümrük ile ALG Spor'un karşılaştığı maçı Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda protokol tribününden seyretti. Pirlo'ya ilgi yoğu olurken, İtalyan teknik adam kendisiyle selfie çekilmek isteyenleri geri çevirmedi. Demirören Haber Ajansı / Onur Atış - Spor TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Fatih Karagümrük Futbol Spor Haberler

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