Andre Onana: Sahada kanımızın son damlasına kadar savaşacağız / Metin eklendi

TRABZONSPOR'UN yeni transferi Andre Onana, "Takım arkadaşlarımızla birlikte o sahada olduğumuzda kanımızın son damlasına kadar savaşıp mücadele edeceğimizin sözünü verebilirim" dedi.

Trabzon spor'un yeni transferi Andre Onana basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Fenerbahçe karşısında farklı sebeplerden ötürü mağlubiyet yaşadıklarını ifade eden Onana, "Fenerbahçe mücadelesi bizim adımıza çok önemli, kazanmak isteyeceğimiz bir maçtı. Kazanmak için oradaydık, kazanamadık maalesef farklı sebeplerden dolayı. Zaten bunu konuştuk. Futbol bazen böyle. Bazen çok mücadele etseniz de olmayabiliyor. Ama ben buraya geldiğim ilk andan itibaren kendimi çok iyi hissetim. Burada kendimi çok mutlu hissettim. Taraftarların gösterdiği o sevgiyi her zaman içimde hissettim. Benim adıma oradaki sanki herhangi biriymişim gibi, uzun yıllar oradaymışım gibi hissettiğim için ben de takımıma yardımcı olmaya çalıştım. O maçı da kazanmak istemiştik, maalesef olmadı ama benim adıma çok güzel hissettiğim, çok iyi duygularla geçirdiğim bir maç oldu" diye konuştu.

'YAŞANANLAR BİLİNİYOR'

Fenerbahçe maçındaki hakem kararlarına ilişkin bir soruya Onana, "Hakem kararlarıyla alakalı çok fazla konuşması seven bir oyuncu değilim. Hiçbir zaman böyle bir şey yapmadım. Çok fazla konuşmayı sevmiyorum. Çünkü hayatta bazen sizin kontrolünüzde olmayan şeyler vardır. Hakem kararları da bunlardan bir tanesi. Biz kendi yapabileceklerimize odaklanmaya çalışıyoruz. Bizim neler yaptığımızla ilgilenmeye çalışıyoruz. Tabi ki yaşananlar biliniyor. Ama bazen elinizde olmayan şeyler var, hakem kararları da bunlardan bir tanesi. Pas kalitesi ve oynayarak çıkmakta, oyun kurulumuyla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Tabi ki benim de hoşuma giden tarz var. Ama en önemlisi takımın ihtiyacının ne olduğu. Yani benim ne sevdiğim değil takımın neye ihtiyacı olduğu önemli. Ben de buna dikkat ederek oynamaya çalışıyorum. Kendimi modern bir oyuncu olarak tarif etmeye çalışıyorum. Çünkü oynadığınız rakip eğer iyi baskı yapan bir ekipse farklı tarzda oynarsınız, oynadığınız rakip farklı bir tarzda oynuyorsa eğer yine farklı tarzlar geliştirmek zorundasınız. O yüzden kendimi modern bir oyuncu olarak tanımlıyorum. Takımın neye ihtiyacı varsa kendimi ona adapte etmeye çalışıyorum" şeklinde yanıt verdi.

'ADAPTASYONUM KOLAY OLDU'

Takıma adaptasyonunda takım arkadaşlarının çok büyük rolü olduğunun altını çizen Onana, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çünkü takım arkadaşlarımın sayesinde buraya adaptasyonum kolay oldu. Onlarla iletişimimiz bu kadar iyi oldu. Beni bu kadar iyi hissettirdiler. Ben de sanki çok uzun yıllardır onların arasındaymışım, hep onların yanındaymışım gibi hissetmeye başladım. Dolayısıyla onlar mutlaka teşekkürü hak ediyorlar. Takım arkadaşlarım burada büyük rol sahibiler. Şunu da söyleyebilirim. Bu nedenle hepsi teşekkürü fazlasıyla hak ediyor. Takımımız yarışmacı bir takım; takımımız mücadele etmeyi seven bir takım biz de bütün takım olarak mücadele etmeye çalışıyoruz. Hem kendi aramızda yarışmaya hem de tabi ki rakiplerimizle en iyi şekilde mücadele ederek en ileri ve en önemli başarıları kazanmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'SADECE GALİBİYETLER BİR ŞEY ÖĞRETMEZ'

Fenerbahçe maçının büyük bölümünde 10 kişi oynadıklarını hatırlatan Onana, "Maçın neredeyse tamamına yakın bölümünü neredeyse 10 kişi oynar durumda kaldık. Böyle durumlarda fedakarlık gerekir, mücadele etmeniz gerekir. Takım arkadaşlarım da bunu yaptılar saha içerisinde. Hepsi çok koştu ve hepsi çok mücadele ettiler. Şunu söyleyebilirim benim için hayattaki düşüncelerimden bir tanesi de bu. Sadece galibiyetler bir şey öğretmez bazen size. Bazen büyük mağlubiyetler ya da istemediğiniz durumlar size çok şey öğretebilir. Bizim adımıza da çok öğretici bir maç oldu. Bazı mağlubiyetler sizi birleştirir. Belki mağlup olduk bu maçta ama bizi birleştirdiğini düşünüyorum bu maçın. Dolayısıyla sadece galibiyetlerden değil bazen mağlubiyetlerden de öğrenilir" ifadelerini kullandı.

'ÖNEMLİ OLAN DOĞRU YERDE BEKLEMEK'

Genç kaleciler Onuralp Çevikkan ve Ahmet Doğan Yıldırım ile ilgili de konuşan Onana, "Genç kalecilerimiz ile ilgili olarak şunu söyleyebilirim. Kendileri gayet yetenekli ve gayet de geleceği olan kaleciler. Çok gençler, öğrenmeye çalışıyorlar. Ama önlerinde önemli bir gelecek, önemli bir kariyer olacak. Ben oynadığım her yerde, oynadığım bütün takımlarda, Barcelona'da, Ajax'da, Inter'de, Manchester United'da, hepsinde şunu söyledim genç kalecilere; 'Hayatta başarılı olmak ve mücadele etmek zorundasınız. Çünkü buradaki pozisyonu eğer bugün ben dolduruyorsam demek ki bir önceki gün ya da geçmişte başka birisi doldurdu. O gitti, ben geldim. Bir gün ben gideceğim başkası gelecek. Siz de orada olacaksınız. O şans size de gelecek. O tren bir kez de olsun sizin yanınıza gelecek. Önemli olan doğru yerde beklemek, önemli olan tren geldiğinde o trene binebilmek, o treni kaçırmamak. Çünkü hayatta hep böyle hazırlıklı olmak zorundasınız. O fırsatı kaçırdığınızda o fırsat elinizden kaçırdığınız anda o fırsat elinizden gidebilir. Onlar da o tren oraya geldiklerinde hazırda olabilmek adına çok çalışmalılar, bunu da yapıyorlar zaten" dedi.

'MANCHESTER UNITED TARAFTARLARINI ÇOK SEVİYORUM'

Manchester United taraftarlarıyla çok iyi ilişkileri olduğunu dile getiren Onana, "Biz bireysel bir spor yapmıyoruz. Bizim yaptığımız spor tam anlamıyla kolektif bir spor. Dolayısıyla kazandığınızda beraber kazanıyorsunuz. Kaybettiğinizde de beraber kaybediyorsunuz. Bir kişi bireysel olarak herhangi bir insanı suçlamak ya da çok övmek doğru değil. Çünkü bu tam anlamıyla kolektif bir spor, asla bireysel bir spor değil. Galibiyetler size bazen çok şey öğretmeyebilir. Çünkü galip geldiğinizde mutlusunuzdur ve bazı detayları gözden kaçırabilirsiniz. Bazı detaylara bakmayabilirsiniz. Ama kaybettiğinizde herkes üzgündür detaylara daha çok bakarsınız. Bazen mağlubiyetler ise çok şey öğretir. Dolayısıyla ben de böyle bahsedebilirim kendi dönemimden. Manchester United ve taraftarlarını çok seviyorum. Harika taraftarları olan bir kulüp. Onlarla harika bir ilişkim var. En iyi dileklerimi iletiyorum kendilerine ve bol şans diliyorum bütün maçlarda" diye konuştu.

'İYİ BİR DÖNEM GEÇİREBİLMEK İÇİN BURADAYIM'

Trabzonspor'un ve kendi beklentisinin yüksek olduğunu ifade eden başarılı kaleci, "Buraya geldikten sonra hem benim bireysel hedeflerim hem de kulübün beklentileri çok yüksek. Biz tabi ki oynadığımız bazı maçları kaybedeceğiz, oynadığımız bazı maçları belki istediğimiz gibi bitiremeyeceğiz ama birçoğunu kazanacağımızdan eminim ve çok şeyler kazanacağımızdan da eminim. Çünkü mücadele edeceğiz. Beklentim hep bu yönde. Buraya gelmemde hep beklentim buydu. Benim bireysel hedeflerim yüksek, takımın beklentileri çok yüksek. Bunları karşılayabilmek için ve iyi bir dönem geçirebilmek için buradayım. Çok iyi bir hocamız olduğunu ifade edebilirim. Taktiksel anlamda çalışmayı çok seviyor, taktik üzerine düşünmeyi çok seviyor. Futbol üzerine çok net fikirleri var. Belki sadece bir haftalık fırsat bulabildim hem hocamızla çalışmak hem de ligi görebilmek adına ama bu bir haftalık süreçte de birçok şeyin benzerlik gösterdiğini, çok yakın ligler olduğunu söyleyebilirim. Hocamız özelinde de de söylediğim gibi futbol adına net fikirleri var. Ama henüz bir haftalık çalışma süreci bulduk, çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

'SONG TAKIM HAKKINDA ÇOK GÜZEL ŞEYLER SÖYLEDİ'

Tecrübeli eldiven, Trabzonspor'a gelmeden önce bordo-mavili formayı da giyinen Rigobert Song ile görüşmesine ilişkin, "Rigobert Song ile çok uzun süredir bir ilişkimiz var. Çok uzun süredir tanışıyoruz. Kendisi Kamerun'da da zaten hocamdı. Beraber uzun zamanlar konuştuk, takım hakkında çok güzel şeyler söyledi. Henüz tabi ki bir haftalık süreçtir buradayım. Şehri çok fazla tanıma fırsatı bulamadım belki ama takımın 3-4 yıl önce şampiyon olduğu dönemdeki videoları, orada yaşananları, oradaki mutluluğu gördüm. Ben de şunun sözünü verebilirim. Her zaman galibiyet sözü veremeyeceğim belki. Çünkü futbolda bazen elinizde olmayan şeyler var her zaman galip gelemeyebiliyorsunuz. Ama şunun sözünü verebilirim. Takım arkadaşlarımızla birlikte o sahada olduğumuzda kanımızın son damlasına kadar savaşıp mücadele edip gerekirse sahada ölüp ama o mücadeleyi vereceğimizin sözünü verebilirim. Galip gelemeyebiliriz her zaman ama o mücadele her zaman saha içinde olacak. Taraftarlarımıza da şunu ifade edebilirim. Kötü zamanlarda da iyi zamanlarda da birlikte olmamız gerekir. İyi günde de kötü günde de birlikte olalım, o mücadeleyi hep birlikte saha içerisinde verelim. Bunun sözünü verebilirim taraftara" ifadelerini kulandı.