Anderson Talisca, Karagümrük Maçında Yaralandı
Fenerbahçe, hazırlık maçında Anderson Talisca'nın arka adalesinden yaralandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.
FENERBAHÇE, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Anderson Talisca'nın arka adalesinden yaralanma yaşadığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor