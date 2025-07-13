Anderson Talisca, Karagümrük Maçında Yaralandı

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Fenerbahçe, hazırlık maçında Anderson Talisca'nın arka adalesinden yaralandığını ve tedavisine başlandığını açıkladı.

FENERBAHÇE, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında Anderson Talisca'nın arka adalesinden yaralanma yaşadığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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