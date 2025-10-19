Haberler

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 3. Gol Sevinci Yaşadı

Anderson Talisca, Fenerbahçe ile 3. Gol Sevinci Yaşadı
Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Fatih Karagümrük karşısında attığı golle ligdeki 3. golüne ulaştı. Müsabakada 23. dakikada penaltıdan fileleri havalandıran Talisca, 64. dakikada oyundan alındı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Fatih Karagümrük filelerini havalandırarak, ligdeki 3. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşırken ilk golü Anderson Talisca kaydetti. Müsabakaya 11'de başlayan Talisca, 23. dakikada penaltıdan topu ağlara gönderdi. 31 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde 3. kez gol sevinci yaşadı. Talisca'nın UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde de 1 golü bulunuyor.

Talisca, kırmızı-siyahlılar karşısında 64. dakikada yerini Youssef En-Nesyri'ye bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
