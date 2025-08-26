Anderson Talisca : Detayların fark oluşturacağı güzel bir maç olacak

Olgucan KALKAN / PORTEKİZ, –FENERBAHÇE Teknik Direktörü Jose Mourinho, "Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürpriz yapmak için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turu ikinci maçında yarın Benfica ile deplasmanda karşılaşacak olan, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve Anderson Talisca basın toplantısı düzenledi.

Rakip takımı değerlendiren Jose Mourinho "Sanırım Setubal şehrinde benim ismimle anılan bir sokak var. Bruno Lage benim kariyerimin başından bu yana geçmişimi çok iyi bilir. Onu çok severim, bana saygı duyduğunu da biliyorum. Benfica, çok iyi bir takım. Güçlü ve tecrübeli bir oyuncular aldılar. Kompakt bir takım. Savunmada sağlam bir takım. Bu sefer harika bir stadyum desteği onların arkasında olacak. Ancak yarın kazanmaktan başka hedefimiz yok' şeklinde konuştu.

'TAKIMIN ATMOSFERDEN ETKİLENECEĞİNİ ZANNETMİYORUM'

Takımın yarınki maçta saha ve seyirci dezavantajından fazla etkilenmeyeceğini belirten Mourinho, "Takımın atmosferden etkileneceğini zannetmiyorum. Tabii ki Benfica'nın taraftarlarının coşkusu bir unsur ama bundan olumsuz olarak etkilenmeyecek Fenerbahçe" dedi.

'BRUNO, İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖR'

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mourinho,"Bruno Lage'yi seviyorum ve teknik direktör olarak kariyerine saygı duyuyorum. Bruno, iyi bir teknik direktör. Benfica gibi büyük bir takımın daha önce teknik direktörlüğünü yapmamıştı ama kariyerinin bu evresinde Benfica'nın teknik direktörlüğünü yapıyor. Yarın haricinde kendisine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

'BENFICA İLE AYNI KADROYA SAHİP DEĞİLİZ'

Mourinho "Benfica boş alanları iyi dolduran bir rakip. İşin gerçeği Benfica'nın dengeli bir takım olduğunu söylemek isterim. Tek hedefimiz kazanmak" diyerek sözlerini sürdüren usta teknik adam, "Yarın ne yapacağımızı söyleyemem ama Benfica ile aynı kadroya sahip değiliz. Teknik direktörün sürprizler yaratmak için kullanabileceği türden bir kadromuz yok. Sürpriz yapmak için fazla seçeneğimiz olduğunu düşünmüyorum" dedi.

ANDERSON TALISCA: DETAYLARIN FARK OLUŞTURACAĞI GÜZEL BİR MAÇ OLACAK

Fenerbahçeli futbolcu Anderson Talisca da, "Takım olarak maça odaklandıklarının altını çizen Talisca, "Yarın tüm takım olarak bütün oyun kabiliyetimizi ortaya koymak için hazırlıklarımızı yaptık. Yüksek motivasyonla maça çıkacağız" şeklinde konuştu.

Benfica ile zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizen Talisca, "İstanbul'da oyun anlamında çok zorlu bir maç olmuştu. Yorgun olduğumu da söyleyebilirim. Yarın detayların fark oluşturacağı güzel bir maç olacak" ifadelerini kullandı.