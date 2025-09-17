Anderson Talisca, Alanyaspor Maçında Yine Penaltı Kaçırdı

Haberler

Fenerbahçe'nin forveti Anderson Talisca, Alanyaspor karşısında penaltı atışını değerlendiremeyerek bu sezon ikinci kez penaltı kaçırmış oldu. Fenerbahçe, uzatma dakikalarında yediği golle maçtan 1 puanla ayrıldı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Alanyaspor maçında penaltıdan yararlanamadı. Talisca, bu sezon 2. kez penaltı kaçırdı.

Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'u konuk ederken uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1 puanla ayrıldı. Göztepe deplasmanında son dakikada penaltı atışından yararlanamayan Talisca, Alanyaspor müsabakasında da aynı durumu yaşadı. Karşılaşmanın 53. dakikasında Fred'in sert şutunda elle oynama nedeniyle, VAR uyarısı sonrası hakem Cihan Aydın kenara geldi. Hakem Aydın beyaz noktayı gösterirken, Talisca 57. dakikada kullandığı atışta kaleci Ertuğrul'u geçemedi.

Talisca, turuncu-yeşillilere karşı 71. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
