Anderson Talisca, Al-Nassr'da mutlu olduğunu söyledi

Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca, Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Nassr'da mutlu olduğunu ve kulüple olan sözleşmesini 3 yıl uzattığını açıkladı. Talisca, transfer haberlerine ilişkin asılsız olduğunu belirtti.

İsmi Türk kulüpleriyle anılan Brezilyalı orta saha oyuncusu Anderson Talisca, kariyerini sürdürdüğü Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi ekibi Al-Nassr'da mutlu olduğunu söyledi.

Talisca, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kulübüyle olan sözleşmesini 3 yıl uzattığını hatırlatarak, "Hakkımda çıkan asılsız haberlerin aksine herhangi bir kulüple görüşmediğimi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılma niyetim de yok. Burada çok mutluyum. Önümüzdeki sezona odaklandım." ifadelerini kullandı.

29 yaşındaki futbolcu, Portekiz'in Benfica ve Çin'in Guangzhou takımlarının yanı sıra 2016-2018 yılları arasında da Beşiktaş'ta oynadı.

Dün basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, daha önce beraber çalıştığı Talisca ile ilgili transfer haberlerine yönelik "Talisca'yla ben de konuştum. O da gelmek istediğini söyledi ama iş ekonomiye geldiğinde 10 milyondan aşağı değil. 'Orta yol bulalım gelmek istiyorum', bunları söyledi." diye konuşmuştu.