Üye Girişi
Haberler
ABD Merkez Bankası, faizde indirime gitti
FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
Terörist Mazlum Abdi'yi dinlediler, Türkiye'yi tehdit ettiler
Çarpıcı iddia: Esad, askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Esad, kaçmadan önce askeri hedeflerin koordinatlarını İsrail'e verdi
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı
Trump'ın Erdoğan'la ilgili sözleri Özgür Özel'i çileden çıkardı

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika temsilcisi Pachuca'yı 3-0 mağlup ederek kupayı aldı. Öte yandan İspanyol devinin başında 15. kupasını alan Carlo Ancelotti, Madrid ekibinin tarihinde en çok kupa kazanan teknik direktör oldu. 88. dakikada oyuna dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler ise kariyerindeki 6. kupayı kazandı.

FIFA tarafından Katar'da düzenlenen FIFA Kıtalararası Kupa finalinde Real Madrid, Meksika ekibi Pachuca ile karşılaştı. Lusail Stadyumu'nda oynanan maçı Real Madrid 3-0 kazandı ve kupanın sahibi oldu.

ARDA GÜLER 88. DAKİKADA GİRDİ

İspanyol devine kupayı getiren golleri 37. dakikada Kylian Mbappe, 53. dakikada Rodygo ve 84. dakikada penaltıdan Vinicius Junior kaydetti. Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, maça yedek kulübesinde başladı ve 88. dakikada oyuna dahil oldu.

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in

ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

Öt yandan bu sonuçla Real Madrid'in başındaki 15. kupasını kazanan Carlo Ancelotti, Madrid temsilcisinde en çok kupa kazanan teknik direktör olarak adını tarihe altın harflerle yazdırmayı başardı.

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in

ARDA, KARİYERİNDEKİ 6. KUPASINI KAZANDI

2023 yılının yazında Real Madrid'e transfer olan milli futbolcumuz Arda Güler, kısa zamanda Real Madrid kariyerinin 5. kupasını elde etti. 19 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, La Liga şampiyonluğu, İspanya Süper Kupası ve FIFA Kıtalararası Kupa şampiyonluğunu kariyerine ekledi. Öte yandan Arda'nın Fenerbahçe formasıyla da bir Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in

FİNALE NASIL GELDİLER?

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonlarının yer aldığı beş maçlık turnuva 22 Eylül 2023'te başladı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde oynanan play-off maçında Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Auckland City'i 6-2 mağlup eden Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ain bir üst tura yükseldi.

29 Ekim'de Mısır'da oynanan "FIFA Afrika-Asya-Pasifik Kupası" maçında ise Al-Ain'i 3-0'la geçen Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Al-Ahly adını bir üst tura yazdırdı.

11 Aralık'ta Doha'da oynanan "FIFA Amerika Derbisi" maçında ise Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) Copa Libertadores şampiyonu Botafogo'yu 3-0 mağlup eden Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca bir üst tura yükseldi.

15 Aralık'ta Doha'daki 974 Stadı'nda başlayan ve normal süresi ile uzatma dakikaları golsüz sona eren "FIFA Challenger Cup" maçında ise Al-Ahly'yi penaltılar sonucu 4-3 yenen Pachuca finale yükselen ekip oldu.

Bu sonuçla Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Birliği Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Kupası şampiyonu Pachuca, 18 Aralık'ta Katar'ın başkenti Doha'daki Lusail Stadyumu'nda oynanacak finalde Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA) Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in rakibi oldu.

Ancelotti tarihe geçti: FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
img

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
img

SGK Uzmanı asgari ücrette net rakamı verdi
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Taşkın:

Tartışmasiz En Büyük Futbol kulübü Real Madrid tir..!

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Vural:

Bizim Fenerde kalsaydı Ali Koç vizyonu sıfır kupa alırdı RealMadrid Dünyanın en güçlü Futbol kulübü orada 6 kupa kazanmak çok başarılı olduğun anlamına gelmez , şımarmadan huzursuzluk çıkarmadan adam gibi çalışıp görev verildiğinde yerine getir bizim medyaya fazla takılma , Arda Turan'ı medya bitirdi sakin kalamadı insanlara saldırgan tavırlarıyla kariyerini altlarda bitirdi.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaçırmak istedikleri kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Kerem Aktürkoğlu'nun hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı
Hakeme yaptığı hareket tüm ülkeyi ayağa kaldırdı

Son Dakika Haberleri

00.00 saat anlamı nedir? 00 00 saat aşk anlamı 2024! Colani kimdir? Colani terörist mi? Survivor yarışmacıları kim? 2025 Ünlüler - Gönüllüler yarışmacıları! İsrail Türkiye'ye saldıracak mı? Faiz düşerse altın yükselir mi? Espanyol Valencia CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Espanyol Valencia maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Survivor 2025 ne zaman başlıyor? Yarın okullar tatil mi? 19 Aralık Perşembe okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? Southampton Liverpool CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Southampton Liverpool maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? FED faiz kararı açıklandı mı Aralık 2024?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.