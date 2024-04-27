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Ancelotti: Arda Güler takımda kalacak

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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair çıkan haberleri yalanladı. Ancelotti, Arda'nın takımda kalacağını ve gelecekte önemli bir futbolcu olacağını söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in gelecek sezon başka takıma kiralık gönderileceğine dair İspanyol basınında son haftalarda çıkan haberleri yalanlayarak Türk futbolcunun takımda kalacağını söyledi.

Ancelotti, ilk defa ligde ilk 11'de şans verdiği Arda Güler'in golüyle deplasmanda Real Sociedad'a karşı aldıkları 1-0'lık galibiyetin ardından basın toplantısı düzenledi.

İtalyan teknik adam, Arda ile ilgili gelen sorulara "Hepsinin iyi oynadığına inanıyorum. Arda, Fran Garcia ve diğerleri. Sahada iyi bir oyun ve bağlılık ortaya koydular. Arda bir gol attı ve gelecekte bizim için çok önemli bir futbolcu olacak. Arda gelecek yıl bizimle burada kalacak." dedi.

"Arda'nın olağanüstü bir yeteneği var." değerlendirmesini yapan Ancelotti, "Çok iyi çalıştı. Daha önceden de ilk 11'de oynayabilirdi çünkü çok iyi antrenmanlar yapıyor ama çok genç ve yavaş yavaş baş aktör olarak sahneye çıkacaktır." diye konuştu.

Real Madrid formasıyla La Liga'da ilk defa ilk 11'de sahaya çıkan ve 68 dakika oyunda kalan Arda Güler, 29. dakikada attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

İspanyol basını son haftalarda yaptığı haberlerde, Arda'nın gelecek sezon için Sevilla veya Real Sociedad'a kiralık gönderileceğini iddia etmişti.

Kaynak: AA / Spor

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