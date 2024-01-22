Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'a transfer oldu

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcunun 31 Mayıs 2023 tarihinde bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Panathinaikos FC, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1 Milyon Avro ödeme yapacaktır." denildi.