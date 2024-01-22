Üye Girişi
Haberler

Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'a transfer oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, Panathinaikos'a transfer oldu. Bakasetas'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi ve Panathinaikos FC, Trabzonspor'a 1 Milyon Avro ödeme yapacak.

Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas, Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'a transfer oldu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, futbolcunun 31 Mayıs 2023 tarihinde bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Anastasios Bakasetas'ın, Panathinaikos FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Panathinaikos FC, kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 1 Milyon Avro ödeme yapacaktır." denildi.

Kaynak: AA / Spor

Anastasios Bakasetas Panathinaikos Trabzonspor Futbol Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title