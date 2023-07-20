ANALİG Voleybol Yarı Final Müsabakaları İçin Sporcular Kortej Yürüyüşü Yaptı

Ardahan'da yarın başlayacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol yarı final müsabakaları için kente gelen sporcular, kortej yürüyüşü düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde başlayan yürüyüş, Valilik önünde sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuları kentte misafir etmekten mutluluk duyduklarını belirterek, başarılar diledi.

Ardahan'da yarın başlayacak Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol yarı final müsabakaları için kente gelen sporcular kortej yürüyüşü yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen korteje, 20 ilden 24 takım katıldı.

Kongre Caddesi'nde başlayan yürüyüş, Valilik önünde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, burada yaptığı konuşmada, sporcuları kentte misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Amaçlarının centilmence, sorunsuz bir final yapmak olduğunu belirten Demir, "Hepinize başarılar diliyorum. Son yıllarda ülkemiz adına büyük başarılara imza attık. Bu başarılar sizler için örnek olmasını istiyoruz. Nice dünya ve olimpiyat şampiyonlukları için hepinize başarılar diliyorum." diye konuştu.

Demir, sporcuların Ardahan'da kaldıkları süre zarfında kentin tarihi mekanlarını görme şansını bulacaklarını da sözlerine ekledi.