Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol yarı final müsabakaları Ardahan'da tamamlandı. İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 20 ilden 24 takım mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, ANALİG müsabakalarına sorunsuz ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Final müsabakaları 6-12 Ağustos'ta İzmir'de yapılacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol yarı final müsabakaları Ardahan'da tamamlandı.

İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 20 ilden 24 takım mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ANALİG müsabakalarına sorunsuz ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bundan sonraki süreçte final maçı olacağını aktaran Demir, "Sporcu kardeşlerimize güzel ev sahipliği yapmanın gayretinde olduk. Bu anlamda ilimizde, organizasyonun sorunsuz ve başarılı tamamlanmasının mutluluğu ile ayrıldıklarını gözlemledik. Organizasyonda örnek il olduğumuzu düşünüyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Amacımız başarılı sporcuların milli takıma kazandırılmasını sağlamak." dedi.

Demir, ayrıca kente gelen sporcuların tarihi mekanları da gezme imkanı bulduğunu sözlerine ekledi.

Müsabakalar sonunda, kızlarda; Batman, Şanlıurfa, Samsun, Diyarbakır, Bartın ve Rize takımları finale çıkarken, erkeklerde ise Ağrı, Mardin, Erzincan, Van, Tokat, Erzurum temsilcileri rakiplerini yenerek finale yükseldi.

Final müsabakaları 6-12 Ağustos'ta İzmir'de yapılacak.