Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol yarı final müsabakaları Ardahan'da başladı. İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 20 ilden 24 takım katılıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, müsabakaların sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkların yapıldığını belirtti.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) voleybol yarı final müsabakaları Ardahan'da başladı.

İnönü Mahallesi'ndeki Kazım Karabekir Spor Salonu'nda düzenlenen ve 20 ilden 24 takımın katıldığı organizasyon, iki gün sürecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, yaptığı açıklamada, daha önceleri olduğu gibi bugün de yüzlerce sporcuyu Ardahan'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Müdürlük olarak voleybol yarı final müsabakalarının sorunsuz geçmesi için tüm hazırlıkları yaptıklarını ifade eden Demir, "Sizler için nice başarılar diliyorum. Tek temennimiz, sorunsuz bir final yapmak. Ben inanıyorum ki sizler bugün burada, yarın daha farklı alanlarda mücadele edeceksiniz." dedi.