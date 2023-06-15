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ANALİG Voleybol Grup Müsabakaları Karabük'te sona erdi

ANALİG Voleybol Grup Müsabakaları Karabük'te sona erdi

Spor Haberleri

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Voleybol Grup Müsabakaları, Karabük'te sona erdi. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ilden 18 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 400 sporcu mücadele etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük'e gelen sporculara iyi bir ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Voleybol Grup Müsabakaları, Karabük'te sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ilden 18 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 400 sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabük'e gelen sporculara iyi bir ev sahipliği yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Organizasyonun başarılı geçtiğini belirten Güven, "Amacımız başarılı sporcuların milli takıma kazandırılmasını sağlamak. Voleybol en çok rağbet gören spor branşlardan biri. 'Spor şehri Karabük' sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salonlarımız dolu dolu. Amacımız salonların gençlerle dolması. Bunu başardığımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Spor

voleybol Karabük Gençlik Spor Spor Haberler

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