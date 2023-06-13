ANALİG Voleybol Grup Müsabakaları Karabük'te başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Voleybol Grup Müsabakaları, Karabük'te gerçekleştiriliyor. Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ilden 18 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Voleybol Grup Müsabakaları, Karabük'te gerçekleştiriliyor.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen ve 10 ilden 18 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 400 sporcu mücadele ediyor.

Müsabakalar öncesi düzenlenen açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, bu yıl federasyon faaliyetlerinde, okul sporlarında ve ANALİG müsabakalarında birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Gençlerin akademik başarının yanında sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlerde de bulunmasını arzu ettiklerini belirten Güven, "Bu organizasyonların ana amacı hem sporun tabana yayılması hem de ileride ülkemiz ve takımlarımız için başarılı sporcuların yetişmesine vesile olmak." diye konuştu.

Organizasyon, 15 Haziran'da sona erecek.