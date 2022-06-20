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ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te sona erdi

AA - Orhan Kuzu - Spor
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ANALİG Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te tamamlandı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Voleybol Çeyrek Final müsabakaları Karabük'te tamamlandı.

Yeni Mahalle ve Yenişehir Merkez spor salonlarında düzenlenen ve 17 ilden 23 takımın katıldığı organizasyonda, yaklaşık 300 sporcu mücadele etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, AA muhabirine bu yıl, okul sporları ve ANALİG müsabakalarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Müsabakalara katılan erkek ve kız takımlarından gruplarında ilk ikiye kalan takımların, yarı final maçlarına gideceğini belirten Güven, "Buraya gelen sporculara iyi bir ev sahipliği yapmaya çalışıyoruz. Organizasyonun başarılı geçtiğini düşünüyoruz. Amacımız başarılı sporcuların, milli takıma kazandırılmasını sağlamak." dedi.

Güven, voleybol branşının en çok rağbet gören branşlardan bir tanesi olduğuna işaret ederek, "Spor şehri Karabük' sloganıyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Salonlarımız dolu dolu. Amacımız salonların gençlerle dolması. Bunu başardığımıza inanıyoruz. Karabük olarak bu yıl 28'e yakın farklı organizasyona ev sahipliği yaparak, 10 binin üzerinde misafir ağırladık." ifadelerini kullandı.

Müsabakaları, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, ANALİG İl Koordinatörü Gökhan Gençkol, teknik heyetler ve sporcular izledi.

AA / Orhan Kuzu - Spor

Yenişehir voleybol gençlik Karabük Spor Haberler

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