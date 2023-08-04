Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) tenis çeyrek final müsabakaları Şırnak'ta başladı.

Şırnak Üniversitesi yerleşkesinde 2 kapalı 4 açık kortta düzenlenen ve 6 Ağustos'ta kadar sürecek tenis müsabakalarına,14 ilden toplam 75 sporcu katılıyor.

Müsabakalarda yarı finale çıkacak takımlar 17-20 Ağustos'ta Elazığ'da düzenlenecek Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkı elde edecek. Şırnak Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar, Tenis çeyrek final müsabakalarına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, turnuvayı en iyi şekilde gerçekleştirmek için gerekli hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Şırnak'ın artık teniste bir pilot il görevini üstlendiğini belirten Ayar, "Güzel kortlara sahibiz burada bu yıl bir çok müsabakaya ev sahipliği yaptık. Önümüzdeki yıl yapılacak müsabakalara daha iyi şartlara gelmesi için hazırlayacağız. Her şey siz gençler, sporcular için. Çünkü geleceğin sporcuları sizlerin içinden çıkacak. Centilmence müsabakaların olmasını temenni ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum" dedi. - ŞIRNAK