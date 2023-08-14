Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Yarı Final Müsabakaları tamamlandı.

15 ilden 183 sporcunun katıldığı müsabakalarda takım halinde erkeklerde Kocaeli birinci, İstanbul Anadolu ikinci ve İstanbul Avrupa üçüncü oldu. Kızlarda ise İzmir birinci, İstanbul Anadolu ikinci ve Tekirdağ üçüncü oldu. Dereceye giren iller Türkiye Şampiyonasına katılma hak kazandı. Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, Türkiye Tekvando Federasyonu merkez hakem kurul üyesi Fatih Çatıkkaş, Türkiye Tekvando Federasyonu üyesi Süleyman Başar ve antrenörleri tarafından verildi. - MANİSA