Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Yarı Final Müsabakaları Manisa'da başladı. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen müsabakalara 15 ilden 183 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Tekvando Yarı Final Müsabakaları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen açılış seremonisiyle saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından müsabakalar başladı. 3 gün sürecek organizasyona 15 ilden 183 sporcu katılıyor.

Açılışa Şehzadeler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erhan Özel, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Kerim Kocabıyık, Celal Bayar Üniversitesi Ahmetli Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fatih Çatıkkaş, Tekvando İl Temsilcisi Gökay Budak, antrenörler ve sporcular katıldı. Tekvandoda son bir yıl içinde dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılar sağlandığını belirten Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Bu başarılardan çok büyük gurur duyduk. Buradan çıkacak gençlerimiz, inşallah ilerde ülkemizi Avrupa'da dünyada ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek. Müsabakalara katılan tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" diye konuştu. - MANİSA