ANALİG Taekwondo müsabakaları başladı

ANALİG Taekwondo müsabakaları başladı
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Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo 1. Etap 1. Grup Müsabakaları, gerçekleştirilen coşkulu açılış seremonisiyle başladı.

Balıkesir Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Taekwondo 1. Etap 1. Grup Müsabakaları, gerçekleştirilen coşkulu açılış seremonisiyle başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 500 genç taekwondocu, antrenör ve teknik ekibin katıldığı organizasyon, üç gün boyunca sürecek heyecan dolu mücadelelere ev sahipliği yapacak.

Müsabakalarda genç sporcular, yeteneklerini sergilemenin yanı sıra rekabet ortamında kendilerini geliştirme fırsatı bulacak. Altyapıdaki sporcuların gelişimini desteklemeyi, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve mücadele ruhunu güçlendirmeyi hedefleyen organizasyon, aynı zamanda sporcu kimliğinin pekiştirilmesi, disiplin ve sportmenlik değerlerinin ön planda tutulması açısından da önemli bir misyon üstleniyor.

Karşılaşmalar boyunca sporcular ve izleyiciler, dinamik ve heyecan dolu bir atmosferde buluşurken, müsabakaların dostluk ve fair-play ruhu içinde geçmesi bekleniyor.

Açılış töreninde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, "Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmaktan ve siz değerli sporcularımızı Gençlik ve Spor Kenti Balıkesir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Gençlerimizin spora olan ilgisi ve azmi, Türk sporu adına büyük umut vaat ediyor. Sporcularımıza mücadelelerinde başarılar diliyor, karşılaşmaların centilmence geçmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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