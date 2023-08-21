ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Türkiye Finalleri Tamamlandı

Aydın'da gerçekleşen ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Türkiye Finalleri sona ererken, kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılan müsabakalarda badminton sporunun yıldızları sahada mücadele etti. Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleşen heyecan dolu ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Türkiye Finalleri, badminton severlerin büyük ilgisini çekti. Sporcuların yıllar süren emekleri ve yetenekleri, sahadaki mücadeleleriyle taçlanırken, kazananlar da belirlendi. Başarılı sporcular, sadece bireysel değil aynı zamanda takım olarak da büyük bir performans sergiledi. Finaller, sporun ruhunu ve rekabetçi ruhu bir araya getirerek badminton camiasının bir araya gelmesine vesile oldu. Kızlar kategorisinde Ankara birinci, İzmir ikinci, Samsun üçüncü ve Zonguldak dördüncü olurken, erkeklerde ise Bursa birinciliği, Samsun ikinciliği, Ankara üçüncülüğü ve Erzincan dördüncülüğü elde etti. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, finallerin ardından yaptığı açıklamada, 'Heyecan dolu etkinlik boyunca sahada gösterdiğiniz üstün performans ve fair-play ruhuyla bize unutulmaz anlar yaşattınız. Katılan tüm sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ediyor, badmintonun yaygınlaşmasına katkı sağlayan bu müsabakaların daha da büyüyerek devam etmesini diliyorum' dedi. - AYDIN

Aydın'da gerçekleşen ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Türkiye Finalleri sona ererken, kızlar ve erkekler kategorilerinde yapılan müsabakalarda badminton sporunun yıldızları sahada mücadele etti.

Kuşadası Spor Salonu'nda gerçekleşen heyecan dolu ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Türkiye Finalleri, badminton severlerin büyük ilgisini çekti. Sporcuların yıllar süren emekleri ve yetenekleri, sahadaki mücadeleleriyle taçlanırken, kazananlar da belirlendi. Başarılı sporcular, sadece bireysel değil aynı zamanda takım olarak da büyük bir performans sergiledi. Finaller, sporun ruhunu ve rekabetçi ruhu bir araya getirerek badminton camiasının bir araya gelmesine vesile oldu.

Kızlar kategorisinde Ankara birinci, İzmir ikinci, Samsun üçüncü ve Zonguldak dördüncü olurken, erkeklerde ise Bursa birinciliği, Samsun ikinciliği, Ankara üçüncülüğü ve Erzincan dördüncülüğü elde etti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, finallerin ardından yaptığı açıklamada, "Heyecan dolu etkinlik boyunca sahada gösterdiğiniz üstün performans ve fair-play ruhuyla bize unutulmaz anlar yaşattınız. Katılan tüm sporcuları ve emeği geçenleri tebrik ediyor, badmintonun yaygınlaşmasına katkı sağlayan bu müsabakaların daha da büyüyerek devam etmesini diliyorum" dedi. - AYDIN