ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Basketbol Grup Maçları Sonuçlandı

Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Basketbol Grup Maçları sonunda çeyrek finallere yükselen takımlar belli oldu. Erkeklerde ve kızlarda çeyrek finale kalan takımlar belirlendi. Çeyrek finaller Karabük'te yapılacak.

Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Basketbol Grup Maçları sonunda çeyrek finallere yükselen takımlar belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Erzurum'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar sezonu Basketbol Grup Müsabakaları sona erdi. 11 Erkek, 8 kız takımının mücadele ettiği Grup maçları Erzurum Spor Salonu ile BŞB Olimpiyat Millet Bahçesi Spor Salonu'nda oynandı. Nefes kesen maçlara sahne olan müsabakalarda çeyrek final bileti alan takımlar belli oldu.

Erzurum hem kızlarda hem erkeklerde çeyrek finalde

Antrenör Melih Tekin Cinislioğlu yönetimindeki Erkek takım, çeyrek final bileti aldı. Kızlarda ise Ebru Yurtoğlu Çağlayan ve Nardan Fencioğlu nezaretinde parkeye çıkan kız takım da çeyrek final bileti alma başarısı gösterdi.

Erkeklerde, A Grubunda Tokat birinci olurken, Rize ikinci oldu. B Grubunda Trabzon ile Erzurum birinci ve ikinci sırayı paylaştı. C Grubunda ise Giresun ve Bayburt çeyrek finale yükseldi. Kızlarda A Grubunda Erzincan, Tokat ve Trabzon ilk üçte yer alarak Çeyrek finale yükseldiler. Kızlarda B Grubunda ise Rize, Giresun ve Erzurum çeyrek final bileti aldı.

Karabük'e gidecekler

Türkiye Basketbol Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Cem Culfa, potada çeyrek finale yükselen takımların belli olduğunun altını çizerek, 6-9 Ağustos 2023 tarihlerinde Karabük'te yapılacak olan çeyrek finallerde Erzurum hem kız ve hem de erkek takımlarıyla olacağını söyledi. Culfa, "İki takımımız da Erzurum'u temsil edecekler. Antrenör Melih Tekin Cinisoğlu yönetimindeki erkek takımımıza Ebru Yurtoğlu Çağlayan ile Nardan Fencioğlu yönetimindeki kız takımımıza şimdiden başarılar diliyoruz" dedi.

Öztürk'en başarı dileği

Bu arada Erzurum Spor Salonu'nda yapılan törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, ANALİG Osman Bayrakdar Sezonu Basketbol Grup Şampiyonasına katılan illere teşekkür ederek, çeyrek finallere yükselen takımlara başarı dileklerini iletti.

Bu arada dereceye giren takımlara madalyaları Yakutiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile TBF İl Temsilcisi Cem Culfa ile Yakutiye İlçe Koordinatörü Zafer Kavcı tarafından verildi. - ERZURUM