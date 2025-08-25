ANALİG Beyzbol 5 Türkiye Şampiyonası Eskişehir'de başladı

Eskişehir, ANALİG Beyzbol 5 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya başladı.

Eskişehir, 25-29 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ANALİG Beyzbol 5 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan gönderiye göre, şampiyona bugün itibariyle Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda resmen başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, beş gün boyunca sürecek olan bu mücadelede yer alacak. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, şampiyonada mücadele edecek tüm sporculara başarı dileklerini iletti. Turnuvanın, genç sporcuların gelişimine katkı sağlaması ve Beyzbol 5 sporunun yaygınlaşması açısından büyük önem taşıdığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

