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ANALİG Basketbol Müsabakasında Baba Ayak Bileğini Kırdı

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Karabük'te düzenlenen ANALİG Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakalarında çıkan kavgayı ayırmak isterken ayak bileğini kıran baba, tedaviye alındı.

Karabük'te düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Erkek ve Kız Basketbol Grup Müsabakalarında çocuklar arasında çıkan kavgayı ayırmak isterken ayak bileğini kıran baba, tedaviye alındı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların ikinci gününde, Zonguldak ile Samsun karşılaştı.

Müsabakasının sonunda iki takımın sporcuları arasında kavga çıktı. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Oyuncu olan çocuğunun da kavgaya karıştığını gören Aykut Y, tribünden inerek sahaya girdi.

Bu sırada ayak bileği kırılan Aykut Y, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Özler - Spor

basketbol Karabük Spor Haberler

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