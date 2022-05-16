ANALİG Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı - Haberler

İSTANBUL (İHA) - Afyonkarahisar'da düzenlenen ANALİG Basketbol Çeyrek Final Müsabakaları erkekler ve kadınlar kategorisinde sona erdi. 13 takım ve 283 sporcunun katıldığı karşılaşmalarda derece elde eden takımlara madalyaları verildi.

Tamamlanan karşılaşmalar neticesinde; Erkekler A grubunda İstanbul Anadolu ve Denizli, B grubunda İzmir ve İstanbul Avrupa, C grubunda Bursa ve Tekirdağ illerinden katılan takımlar yarı finale katılmaya hak kazandı. Kadınlar kategorisinde ise; A grubunda İzmir ve Manisa, B grubunda Sakarya ve Muğla, C grubunda ise İstanbul Avrupa ve Çanakkale illerinden müsabakalara katılım gösteren takımlar yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Karşılaşmalar neticesinde dereceye giren takımlara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen, Yurt Hizmetleri Müdürü Mustafa Asan ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Ahmet Ertürk tarafından takdim edildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Spor