Anadolu Yıldızlar Liginde Düzce çeyrek finalde

KASTAMONU (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarında grubunu lider tamamlayan Düzce çeyrek finallere kaldı.

Karabük'te yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Grup Müsabakalarına 10 il katıldı. Düzce Erkek Basketbol takımı antrenörler Altuğ Kuru ve Ozan Alp eşliğinde katıldığı turnuvada Amasya'yı 67-46, Bolu'yu 62-41 ve Kastamonu'yu 62-41 yenerek grup lideri oldu.

Düzce Erkek Basketbol takımı 12-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Kırıkkale'de yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Çeyrek Final Müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor