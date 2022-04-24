Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı

AA - Orhan Kuzu - Spor
 - Güncelleme:
Anadolu Yıldızlar Ligi Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları Karabük'te başladı

Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları, Karabük'te başladı.

KARABÜK (AA) - Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Yarışları'nda yarı final müsabakaları, Karabük'te başladı.

Karabük Kapalı Yüzme Havuzu'nda yapılan yarışlara 20 ilden 500'e yakın sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, farklı illerde yapılan grup müsabakalarının ardından yarı final organizasyonuna ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Karabük'ün tanıtımı açısından da organizasyonu önemli bulduklarını belirten Güven, şöyle konuştu:

"Gençlik ve Spor Bakanlığımızın sporun tabana yayılması, milli sporcu yetiştirilmesi ve kulüplerin sporcu ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak düzenlediği ANALİG müsabakaları birçok farklı branşta Türkiye'nin dört bir yanında devam ediyor. Biz de ocak ayından bu yana ANALİG müsabakalarında farklı branşlarda ilimizde ev sahipliği yaptık. Bu bizim için bir kazanım. İlimizin spor alt yapısı çok iyi. Bir çok branşta organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz."

Müsabakalar, yarın sona erecek.

AA / Orhan Kuzu - Spor

Karabük, gençlik, Türkiye, Yüzme, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title