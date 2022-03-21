Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi - Haberler

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Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" 18-20 Mart 2022 tarihlerinde Düzce'de yapıldı.

DÜZCE (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 yılı faaliyet programında yer alan "Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakaları" 18-20 Mart 2022 tarihlerinde Düzce'de yapıldı.

Bahçeşehir Düzce Spor Salonu'nda Kızlar ve18 Temmuz Spor Salonu'nda ise Erkeklerin mücadele ettiği Anadolu Yıldızlar Ligi Voleybol Grup Müsabakalarına Karadeniz 1 Bölgesinden İlimizle beraber 10 takım katıldı.

Kızlarda; A Grubunda Samsun birinci, Düzce ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Amasya ikinci C Grubunda Bartın birinci, Karabük ikinci

Erkeklerde; A Grubunda Sinop birinci, Çorum ikinci B Grubunda Kastamonu birinci, Bolu ikinci, C Grubunda Zonguldak birinci ve Düzce ikinci oldu. Dereceye giren takımlar Karabük'te düzenlenecek çeyrek final müsabakalarına katılma hakkı kazandı. - DÜZCE

Anadolu Yıldızlar Ligi voleybol grup müsabakaları sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol, gençlik, Düzce, Mart, Spor, Haberler

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