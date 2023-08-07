Anadolu Yıldızlar Ligi Taekwondo Grup Müsabakaları Sona Erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Koordinasyonu ve Bağımsız Spor Federasyonları iş birliğiyle düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar sezonu Taekwondo Grup Müsabakaları sona erdi. Batman'da yapılan grup şampiyonasına 10 ilin 49'u kadın 96 sporcu katıldı. Gaziantep ve Gaziantep takımları birinci oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü Koordinasyonu ve Bağımsız Spor Federasyonları iş birliğiyle düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayrakdar sezonu Taekwondo Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan grup şampiyonasına Batman'ın yanı sıra Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkari, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tan 49'u kadın 96 sporcu katıldı.

ANALİG müsabakalarını Batman'da organize ettikleri için mutlu olduklarını belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, katılım sağlayan ve dereceye giren illerin takımlarını tebrik etti.

Özperk, "İlimize gelen bütün takımlarımızı en iyi şekilde ağırlamak için uzman personelimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Amacımız spor ile ilimizi en iyi bir şekilde tanıtmak." dedi.

Grup müsabakalarında erkeklerde takım kategorisinde Gaziantep birinci, Diyarbakır ikinci, Şanlıurfa üçüncü olurken, kadınlarda takım kategorisinde Gaziantep birinci, Diyarbakır ikinci ve Şırnak üçüncü oldu.