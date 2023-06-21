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Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Müsabakaları Yozgat'ta Başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Müsabakaları Yozgat'ta Başladı

Spor Haberleri

Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Sutopu grup müsabakaları Yozgat'ta başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, müsabakalara 18 takım ve 255 sporcu katıldığını belirtti. Müsabaka sonunda dereceye giren 6 takım Türkiye şampiyonasına katılacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Sutopu grup müsabakaları Yozgat'ta başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yunus Bölükbaşı, müdürlüğün yüzme havuzundaki müsabakalara 9 ilden 8 kadın ve 10 erkek olmak üzere 18 takım ile 255 sporcunun katıldığını söyledi.

Bölükbaşı, müsabaka sonunda dereceye giren 6 takımın Türkiye şampiyonasına katılacağını belirtti.

Gaziantep'i yenen Elazığ takımı sporcularından Mehmet Efe Acar da grubu şampiyon olarak tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Muhammet Anıl Geçilmez de "Yüzme ve sutopu güzel bir spor. Türkiye şampiyonasına katılıp oradan da güzel sonuç almak istiyoruz." dedi.

Müsabakalar 23 Haziran'da tamamlanacak.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Spor

Osman Bayraktar Gençlik Yozgat Spor Spor Haberler

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