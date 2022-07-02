Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası Köyceğiz'de başladı

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde Türkiye Rafting Federasyonu, Muğla Valiliği, Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Okul Sporları Federasyonu ile Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü organizasyonu ile düzenlenen Durgunsu Anadolu Yıldızlar Ligi Rafting Türkiye Şampiyonası Köyceğiz Gölü'nde başladı.

İlk gün müsabakalarında Ankara, Muğla C, Sinop A, Bingöl, Muğla B, Rize, Sinop B, Diyarbakır, Tunceli takımları yarıştılar.

Köyceğiz Üniversitelerarası Plaj Hentbolu Şampiyonasından sonra, Türkiye Rafting Şampiyonasına da ev sahipliği yapması ilçede hareketliliğe neden oldu. İki gün devam edecek olan final müsabakalarında 36 takım 216 sporcu mücadele edecek. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Spor