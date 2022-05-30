Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi - Haberler

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Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi

Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası, 15 ilden 210 sporcu katıldı. Sporcular, Ekşisu mesire alanında bulunan 2.7 kilometrelik parkurda ikinci gün mücadelesini gerçekleştirdi. 17 noktada gerçekleştirilen yarışta sporcular, işaretlemelerini yapıp bitiş noktasına geldi.

Yarışmada takım halinde erkeklerde, Ankara 1, Bursa 2, Batman 3. ve Manisa 4. oldu.

Kızlarda ise Bursa 1, Ankara 2, İzmir 3, Van ise 4.'lüğü elde etti.

Takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu tarafından verildi. - ERZİNCAN

İhlas Haber Ajansı / Spor

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