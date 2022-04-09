Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları sona erdi

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde tekvando grup müsabakaları, Karabük'te düzenlenen yarışmalarla tamamlandı.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda 3 gün süren organizasyona, 10 ilden 300 sporcu katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, gazetecilere, organizasyonun güzel geçtiğini söyledi.

Karabük olarak 18 sporcuyla müsabakalara katıldıklarını aktaran Güven, "Amacımız çocukların, akademik başarılarının yanında sportif faaliyetlerde bulunmasıyla hem kulüplerimizin altyapısına sporcu kazandırmak hem de milli olabilecek sporcularımıza buralarda tecrübe kazandırmak. Anadolu Yıldızlar Ligi, Bakanlığımızın güzel bir projesi. Türkiye'nin farklı illerinde 40'a yakın branşta müsabakalar devam ediyor." diye konuştu.

Güven, "Spor şehri Karabük" sloganıyla yola çıktıklarını belirterek, "Yılın ilk üç ayında 7 bine yakın sporcuyu Karabük'te misafir ettik. Ayın 16'sına kadar ilimizde 1000'e yakın sporcu kafilesi misafir edeceğiz. Bunlar bizim için kazanım. Çocuklar ilimizin turizm elçisi olacaklar. Karabük artık altyapısı, tesisleri ve organizasyon kabiliyeti açısından ulusal ve uluslararası organizasyon yapabilecek kabiliyette. Müsabakalar haziran ayına kadar ilimizde devam edecek." ifadelerini kullandı.