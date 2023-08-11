21 ilden 122 sporcunun katılacağı Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Finalleri Denizli'de oynanılacak.

Bir çok spor müsabakasına ev sahipliği yapan Denizli, bu sefer de 14 - 18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi Masa Tenisi Türkiye Finalleri'ne ev sahipliği yapacak. 21 ilden 122 sporcunun katılacağı müsabakalar, Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Yarışmaların teknik toplantısı 14 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'de Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri Satranç Salonunda yapılacak. Ayrıca 15 Ağustos Salı günü saat 14.00'de tüm sporcuların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Bağbaşı Teleferik Yaylası'na saat 16.00'da ise Pamukkale Travertenleri ve Laodikya Antik Kenti'ne kültür gezisi etkinliği gerçekleşecek.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde hazırlıkları yakından takip eden İl Müdürü Ömer İlman, ev sahipliği yapılan tüm ulusal organizasyonlar gibi Anadolu Yıldızlar Ligi projesinin Denizli'de başarıyla uygulandığını söyledi. Analig Projesi ile sporcuların farklı illerde müsabaka deneyimi kazandığını belirten İlman, farklı branşlarda milli takımlara altyapı oluşturacak bir sürecin yaşandığını ifade etti. Final Müsabakaları için Denizli'de bulunacak sporcu ve antrenörlerin aynı zamanda GSB Denizli Yurtları'nda konaklayacağını belirten İlman, Türkiye Şampiyonasında yarışacak tüm sporculara başarılar diledi. - DENİZLİ