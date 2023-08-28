Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi Finalinde Düzce Erkek Takımı Beşinci Oldu

Düzce erkek tenis takımı, Antalya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi final müsabakalarında beşinci sırayı elde etti.

Anadolu Yıldızlar Ligi Kort Tenisi final müsabakaları sonunda Düzce erkek takımı beşinci oldu.

22-26 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Final müsabakaları Antalya'da yapıldı. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörleri Levent Hasdemir ve Ahmet Usluer eşliğinde müsabakalara katılan Düzce erkek tenis takımı turnuvayı beşinci tamamladı. - DÜZCE