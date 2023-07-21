Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri Başladı

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri açılış müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türk Sporunun alt yapısına yönelik projesi olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarışmaları devam ediyor.

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finallerinin açılış müsabakaları kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Türk Sporunun alt yapısına yönelik projesi olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarışmaları devam ediyor. 19-23 Temmuz tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde başlayan Judo Türkiye Finalleri açılış seremonisi PAÜ Spor Salonunda yapıldı.

Her ili temsilen bir sporcunun seremoniye çağrılmasıyla başlayan program deprem şehitlerini anarak Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Anadolu Yıldızlar Ligi projesinin yıllardır başarıyla uygulandığını belirterek sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Türkiye'nin dört bir tarafında farklı branşlarda yarışmaların devam ettiğini söyleyen İlman, verilen emeklerin genç sporculara olan inancın ve önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Finalleri farklı sikletlerde oynanacak maçlarla hafta sonu gün boyu PAÜ Spor Salonunda devam edecek. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda yapılan müsabakalarda 252 sporcu farklı sikletlerde mindere çıkacak. Müsabakaları tüm sporseverler ücretsiz izleyebilecek. - DENİZLİ