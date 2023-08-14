Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Final Müsabakaları Sonuçlandı

Erzincan'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yarı Final müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Erzincan'da 19 ilden 24 takım ve 480 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Osman Bayrakdar sezonu Hentbol Yarı Final müsabakaları sona erdi. Dereceye giren takımlara madalyaları düzenlenen tören ile verildi.

Erzincan Merkez Spor salonu ve Erzincan Yıldırım Akbulut Spor salonunda gerçekleştirilen müsabakalar neticesinde grubunda ilk 2'ye giren takımlar Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Yapılan müsabakalar neticesinde finale ismini yazdıran takımların isimleri şöyle;

Kızlar A Grubu

Artvin, 2- Sinop

B Grubu

1- Kastamonu, 2- Elazığ

C Grubu

Bingöl, 2- Batman

Erkekler A Grubu

1- Trabzon, 2- Batman

B Grubu

1- Elazığ, 2- Bingöl

C Grubu

1- Van, 2- Kastamonu - ERZİNCAN