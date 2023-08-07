Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları Burdur'da Yapıldı

Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyet takvimi içerisinde bulunan Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup müsabakaları Burdur'da gerçekleştirildi. Burdur Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 250 sporcu katıldı ve iki gün süren turnuva sonunda Kahramanmaraş serbest stilde birinci, Ankara ise grekoromen stilde birinci oldu.