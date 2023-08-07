Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup Müsabakaları Burdur'da Yapıldı
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Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyet takvimi içerisinde bulunan Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup müsabakaları Burdur'da gerçekleştirildi. Burdur Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 250 sporcu katıldı ve iki gün süren turnuva sonunda Kahramanmaraş serbest stilde birinci, Ankara ise grekoromen stilde birinci oldu.
Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup müsabakaları Burdur'da yapıldı
Mesut MADAN BURDUR, (DHA) - Türkiye Güreş Federasyonu'nun faaliyet takvimi içerisinde bulunan Anadolu Yıldızlar Ligi Güreş Grup müsabakaları Burdur'da yapıldı.
Burdur Merkez Spor Salonu'nda yapılan müsabakalara Burdur, Kahramanmaraş, Karaman, Ankara, Sivas, Yozgat, Kayseri, Hatay, Isparta, Konya, Adana, Osmaniye, Kırşehir, Antalya, Aksaray illerinden 250 sporcu katıldı. İki gün süren turnuva sonunda serbest stilde Kahramanmaraş 209 puanla birinci, Ankara 161 puanla ikinci, Kayseri 129 puanla üçüncü oldu. Grekoromen stilde ise Ankara 195 puanla birinci, Konya 177 puanla ikinci, Yozgat 145 puanla üçüncü sırada yer aldı.