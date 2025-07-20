Anadolu Yıldızlar Ligi Futbol Türkiye Birinciliği Sona Erdi

14-19 Temmuz tarihleri arasında Afyonkarahisar Kocatepe Spor Kompleksi'nde düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Futbol Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi.

Türkiye'nin 27 farklı ilinden gelen 32 takım ve toplamda 650 sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyon, sporseverlerden yoğun ilgi gördü. Afyonkarahisar, başarılı organizasyon yapısıyla bir kez daha önemli bir spor etkinliğine ev sahipliği yaptı. Müsabakalar boyunca genç sporcular hem yeteneklerini sergiledi hem de centilmence mücadele örneği gösterdi. Turnuva boyunca ortaya konan mücadele ve fair play anlayışı, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Erkekler kategorisinde Kocaeli şampiyon olurken, Osmaniye ikinci, Erzincan üçüncü ve Sinop dördüncü sırada yer aldı. Kızlar kategorisinde ise Kocaeli bir kez daha zirvede yer alarak şampiyonluğa uzandı. Kayseri ikinci olurken, Giresun üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti. - AFYONKARAHİSAR