Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Türkiye Birinciliği Bolu'da Yapıldı

Anadolu Yıldızlar Ligi Cimnastik Türkiye Birinciliği müsabakaları Bolu'da gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü faaliyet programında yer alan müsabakalar, Murat Canbaş Cimnastik Salonu'nda yapıldı.

Müsabakalarda, 12 erkek ve 12 kadın olmak üzere toplam 24 takım ile yaklaşık 200 sporcu mücadele etti.

Ulusal ve uluslararası 46 hakemin görev aldığı müsabakaların ardından düzenlenen ödül törenine, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı ve Dünya Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Suat Çelen, Türkiye Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Federasyon Bolu İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan, protokol üyeleri, sporcular ve sporseverler katıldı.

Vali Aydın, şampiyonada dereceye giren sporcuları tebrik ederek, erkekler birincisi Mersin takımı ile fair-play ödülüne layık görülen İzmir sporcusu Mehmet Yağız Çapraz'a ödüllerini takdim etti.