Anadolu Yıldızlar Ligi Bocce Müsabakaları Erzincan'da Başladı
Erzincan'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi 2. Etap 2. Grup Bocce müsabakalarına 19 ilden 128 sporcu katılıyor. Organizasyonun açılışında saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı kazanacak.

Anadolu Yıldızlar Ligi 2. Etap 2. Grup Bocce müsabakaları, Erzincan'da başladı.

Merkez Yaşar Erkan Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 19 ilden, 128 sporcu katıldı. 3 gün sürecek müsabakaların ilk gününde düzenlenen açılış seremonisinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Köksal, AA muhabirine, 128 sporcudan dereceye girenlerin Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağını söyledi.

Köksal, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tüm sporculara başarılar diledi.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Spor
