Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol Yarı Finali Denizli'de tamamlandı

Denilzi'de Anadolu Yıldızlar Ligi Basketbol yarı finalleri üç gün süren maçların sonunda tamamlandı. Kıyasıya mücadele eden 3 gruptaki, 12 takım final bileti aldı.

Sporun tabana yaygınlaştırılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması gibi hedefler doğrultusunda uygulanan Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde son şampiyonlar Denizli'de belli oldu. 9-11 Haziran 2022 tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde 16 takımın karşı karşıya geldiği yarı finaller Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ile Hasan Güngör Spor Salonunda oynandı. Kıran kırana maçların olduğu basketbol heyecanında gruplarını ilk iki sırada bitiren takımlar finallere gitmeye hak kazandı.

"Ana lig ile Türk sporu kazanıyor"

Organizasyona ev sahipliği yapan Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, maçlar sonunda yaptığı açıklamada Anadolu Yıldızlar Liginin Türk sporunda sürdürülebilir, üretken ve başarılı bir sistem oluşturulması için planlandığını ve yıllardır başarıyla uygulandığı söyledi. Basketbolda Türkiye'nin yıldız adaylarını üç gün boyunca ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden İlman, şampiyonada ter döken sporcuları ve antrenörleri mücadelelerinden dolayı tebrik etti. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / Spor