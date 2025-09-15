Anadolu Yelken Ligi Üçüncü Etabı Kayseri'de Tamamlandı

Kayseri Valiliği ile Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla 11-14 Eylül tarihleri arasında Kayseri'de düzenlenen ve 10 kulüpten toplam 56 sporcunun katıldığı Anadolu Yelken Ligi Üçüncü Etabı, gerçekleştirilen ödül töreni ile tamamlandı.

Ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kocasinan İlçe Müdürü İsmail İslambay Çelik, Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ile Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Murat Sabah ve Serdar Özkaleli ve Eğitim Direktörü Gamze Altay Akdeniz, kulüp temsilcileri, sporcular ve yelken severler katılım gösterdi. Yarışmalar sonunda dereceye giren sporcular ise şöyle oluştu:

Optimist Genel Kategorisi: Alp Davutoğlu (Ankara Yelken Kulübü) 1., Sural Sur (Akdeniz Yelken Spor Kulübü) 2., Defne Gökçiçek (Samsun Yelken Spor Kulübü) 3., Beliz Abak (Akdeniz Yelken Spor Kulübü) 4., Şefik Azad Atay (Mersin Rota Yelken ve Su Sporları Kulübü) 5. Sırada yer aldı.

Optimist Kızlar Kategorisi: Yarışları Defne Gökçiçek (Samsun Yelken Spor Kulübü) 1., Beliz Abak (Akdeniz Yelken Spor Kulübü) 2., Bade Janset Ölçen (Akdeniz Yelken Spor Kulübü) 3. sırada tamamladı.

Optimist Junior Genel Kategorisi: Kuzey Metehan Özer (Samsun Yelken Spor Kulübü) 1., Altay Coşkun (Akdeniz Yelken Spor Kulübü) 2., Deniz Çınar Yılmaz (Derince Yelken Kulübü) 3., Korhan Tekcan (5samsun Yelken Spor Kulübü) 4., Osman Yiğit Gülmez (Samsun Yelken Spor Kulübü) 5. sırada yer aldı.

Optimist Junior Kızlar Kategorisi: Vera Özkan (Akdeniz Yelken Spor Kulübü) 1., Alin Sırımoğlu (Ankara Yelken Kulübü) 2., Kumsal Aynaz (Mersin Rota Yelken ve Su Sporları Kulübü) 3. sırada yarışı tamamladı. - KAYSERİ