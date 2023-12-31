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Anadolu Üniversitesi, Yılın Son Antrenmanını Gerçekleştirdi

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TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, ligde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugünkü antrenmanla yılın son antrenmanını gerçekleştirdi. Anadolu Üniversitesi, böylece 2023 yılının son antrenmanını gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig ekibi Anadolu Üniversitesi, ligde ikinci yarı hazırlıkları kapsamında bugünkü antrenmanla yılın son antrenmanını gerçekleştirdi.

2023-2024 sezonu TFF 3. Ligde sezonun ilk yarı maçları 20 Aralık'ta oynanan maçlarla sona ermişti. TFF 3. Lig 2. Grupta ilk devreyi 21 puanla 6'ncı sırada tamamlayan Anadolu Üniversitesi, devre arası hazırlıklarına Eskişehir'de devam ediyor. Mavi-beyazlı ekip, Anadolu Üniversitesi Yunusemre Kampüsünde yer alan sahada bugün bir antrenman gerçekleştirdi. Isınma çalışmasıyla başlayan antrenmanda futbolcular, ardından pas ve şut çalışması yaptı.

Anadolu Üniversitesi, böylece 2023 yılının son antrenmanını gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig'de ikinci yarı 21 Ocak 2024'te oynanacak mücadelelerle başlayacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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