Anadolu Üniversitesi Yaz Spor Okulları Son Buldu

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen yaz spor okullarında öğrenciler yaz tatillerini sporla dolu geçirdi. Tenis branşı öğrencileri son kez korta çıktı ve öğrendiklerini sergiledi. Spor okulunun sonunda katılım sertifikası verilecek.

Anadolu Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı (SKS) tarafından düzenlenen yaz spor okullarında öğrenciler yaz tatillerini sporla dolu geçirdi.

Bu kapsamda yaz spor okulları tenis branşı öğrencileri son kez korta çıktı. Ailelerin de katıldığı antrenmanda minikler yaz boyunca öğrendiklerini sergiledi. Temmuz ayında başlayan, futbol, basketbol, voleybol, hentbol ve tenis branşlarında spor eğitimlerinin düzenlendiği yaz spor okullarında sona gelindi. 35 öğrenci yaz boyunca Tenis Antrenörü İlknur Şen'le birlikte tenis sporuna ilk adımlarını attı. Eğitim programının sonunda ise öğrenciler gösteri antrenmanı ile ailelerine neler öğrendiklerini gösterdi. Tenis Yaz Okulu toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Spor okulunun sonunda katılım sertifikası verilecek

Anadolu Üniversitesi SKS tarafından düzenlenen Yaz Spor Okullarında verilen eğitimlerle çocukların sporla tanışması, kişisel, zihinsel ve fiziksel becerilerinin geliştirilmesinin yanı sıra zamanlarını verimli geçirmeleri amaçlanıyor. Tamamen ücretsiz olarak düzenlenen spor okulunun sonunda ise öğrenciler katılım sertifikası takdim edilecek. - ESKİŞEHİR