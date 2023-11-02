Anadolu Üniversitesi TFF 3. Lig 2. Grupta En Az Gol Atan Takımlar Arasında

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, 8 haftalık maç periyodunda attığı gollerle grupta en az gol atan takımlar arasında yer alırken, kalesinde de gole az şans tanıyor.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi 8 haftalık maç periyodunda attığı gollerle grupta en az gol atan takımlar arasında yer alırken, kalesinde de gole az şans tanıyor.

Kulüp tarihinde ilk defa profesyonel ligde yer alarak TFF 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üniversitesi, ligin ilk 8 haftasını geride bıraktı. 2. grupta bulunan Mavi beyazlı ekibin bu süreçte oynadığı maçlardaki gol sayısı dikkat çekti. Eskişehir ekibi 8 haftalık süreçte rakip ağlara toplam 4 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü. Anadolu Üniversitesi'nde söz konusu maçlarda İbrahim Zeytin, Rıdvan Coşkun, Metin Emre Karaal ve Ali Fırat Kasap gol atma sevinci yaşadı. Anadolu Üniversitesi, grupta attığı gol sayısıyla Elazığspor ve Bulvarspor ile birlikte en az gol atan takımlar arasında yer alıyor.

Anadolu Üniversitesi, grupta 11 puanla 7. basamakta bulunuyor. - ESKİŞEHİR