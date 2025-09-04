Anadolu Üniversitesi Tekvando Takımı Avrupa Şampiyonu

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) tarafından Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Arası Tekvando Şampiyonası'nda başarılar elde eden Anadolu Üniversitesi Tekvando Takımı, kazandıkları kupa ve madalyaları Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e sundu.

Anadolu Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette, Anadolu Üniversitesi öğrencileri Gülsena Karakuyulu Ertunç, Sergen Curabaz, Deniz Dağdelen ve Sıla Nur Gençer, şampiyonada elde ettikleri dereceleri Rektör Adıgüzel ile paylaştı.

Ziyarette ayrıca Anadolu Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Abdurrahman Şafak, Spor İşleri Şube Müdürü Öğr. Gör. Hakan Sivriservi ve Tekvando Takımı Sorumlusu Yıldırım Gezer de yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye'den 30, Avrupa'dan 435 üniversitenin katıldığı ve 5 binden fazla sporcunun mücadele ettiği Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda Anadolu Üniversitesi şampiyon oldu. Öğrencilerimizi ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Bundan sonra da güzel başarılarla Anadolu Üniversitesini ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Üniversite sporlarında daha başarılı sonuçlar için öğrencilerimizi teşvik edeceğiz." ifadesini kullandı.

Takım adına konuşan sporcu Deniz Dağdelen, kendilerini destekleyen Rektör Prof. Dr. Adıgüzel'e teşekkür ederek, "Şampiyonaya gitmemiz için verilen emeklerin karşılığında şampiyon dönmekten dolayı mutluyuz. Hem üniversitemizi hem de ülkemizi Avrupa'da başarıyla temsil ettiğimiz için gururluyuz." dedi.

Dört yıldır Anadolu Üniversitesi öğrencisi olduğunu belirten Sergen Curabaz, "Takımımızla birlikte Türkiye Şampiyonluğu elde ettik. Bu başarının devamı olarak Avrupa oyunlarına katıldık ve şampiyon olduk. Destekleri için yöneticilerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Altın madalya kazanan Gülsena Karakuyulu Ertunç ise "Takım halinde Avrupa şampiyonu olduğumuz için çok mutluyuz. Maç anında ve sonrasında yanımızda olan Rektörümüz Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel'e teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Açıklamada, ziyaretin sonunda Prof. Dr. Adıgüzel'in sporcuları başarılarından dolayı kutlayıp hediye takdim ettiği belirtildi.