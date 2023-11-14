Anadolu Üniversitesi Teknik Direktörü Görevinden Ayrıldı

TFF 3. Ligde mücadele eden Anadolu Üniversitesi'nin geçtiğimiz hafta Karşıyaka'yı mağlup etmesinin ardından İzmir ekibinin teknik direktörü görevinden ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Anadolu Üniversitesi, 10. haftada sahasında ağırladığı Karşıyaka'yı 3-2 mağlup etti. Mavi-beyazlı ekip, Umut Akpınar'ın maçın uzatma dakikalarında attığı golle önemli bir 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 14'e çıkarttı. Eskişehir temsilcisinin bu galibiyetinin ardından İzmir ekibinde ise teknik direktör ayrılığı yaşandı. İzmir kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Ersin Aka ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bilgisi paylaşıldı.

Ligde 14 puanla 7. sırada yer alan Anadolu Üniversitesi, gelecek haftayı bay geçecek ve ligin 12. Haftasında Kelkit Hürriyet Spor ile deplasmanda karşılaşacak. - ESKİŞEHİR