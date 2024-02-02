Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı Türkiye Şampiyonası'ndan 14 madalya ile döndü

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Taekwondo Türkiye Şampiyonası'na Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı, Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonadan 14 madalya ile döndü.

Poomsae'de Anadolu Üniversitesi şampiyon

Kadınlar Poomsae ferdi kategoride Anadolu Üniversitesi sporcusu Gülsena Karakuyulu altın madalya alarak Türkiye Şampiyonu olurken Kadınlar Poomsae Senkron kategorisinde Büşra Özden, Buse Yavuz ve Gülsena Karakuyulu Ertunç Altın madalya kazanarak Türkiye şampiyonu oldu. Poomsae Pair kategorisinde Ömer Doğukan Öztürk ve Büşra Özden Gümüş madalya ile Türkiye İkincisi Poomsae Erkek Senkron kategorisinde ise Ömer Doğukan Öztürk, Tevfikcan Ediş ve Ahmet Aydın bronz madalya alarak Türkiye üçüncüsü oldu.

Altın madalya altıncı kez Anadolu Üniversitesi'nde

Anadolu Üniversitesini Kyorugi kategorsinde tatamide temsil eden Sergen Curabaz (+87kg) Altın madalya alarak altıncı kez Türkiye Şampiyonu oldu. Ferkan Denizman (87kg) ve Muhammet Ferhat Saroğlu (80kg) çıktıkları müsabakaları ilk sırada bitirerek altın madalya ile Türkiye Şampiyonu oldu. Anadolu Üniversitesi Sporcusu İshak Türksayar bronz madalya kazanarak Kyorugi kategorisinde Türkiye üçüncüsü olurken kadınlarda Esra Akbulak (+73 kg) ise tatamiden gümüş madalya ile ayrılıp Türkiye ikincisi oldu.

Uluslararası arena için vize aldılar

Türkiye genelinde 65 üniversiteden 124'ü kadın, 152'si erkek ve 40'ı Poomse sporcusunun mücadele ettiği şampiyonada Anadolu Üniversitesi Taekwondo Takımı toplamda 7 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Anadolu Üniversitesi Poomsae Kadın Takımı ve Kyorugi Erkek takımı kazandığı madalyalar ile şampiyonluk kupasınında sahibi oldu. Poomsae Erkek takımı ise dereceleriyle üçüncülük kupasının sahibi oldu. Şampiyonada 3 kupa kazanan sporcular 2024'te düzenlenecek olan Üniversitelerarası Avrupa Taekwondo Şampiyonası için vize almaya hak kazanarak Anadolu Üniversitelerini uluslararası arenada temsil edecek. - ESKİŞEHİR