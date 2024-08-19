TFF 3. Lig temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 3. Lig'de mücadele eden Eskişehir temsilcisi Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Caner Karuk yönetiminde antrenmanlarına devam eden Anadolu Üniversitesi, yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Bu sezon şampiyonluk hedefi doğrultusunda çalışmalarını devam ettiren Anadolu Üniversitesi'nde yoğun antrenman programlarıyla hazırlıklar sürüyor. - ESKİŞEHİR